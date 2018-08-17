Промышленно-металлургический холдинг увеличил добычу угля на 20%

Москва, , 15:13 — REGNUM Объем добычи угля предприятиями Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) за шесть первых месяцев 2018 года составил 1379 тысяч тонн, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится 17 августа в отчете об операционных результатах предприятия за первое полугодие.

Отмечается, что рост производства связан с вводом второй очереди шахты «Бутовская» и шахты им. Тихова.

«Компания последовательно решает свои стратегические задачи: растет самообеспеченность угольным сырьем, укрепляются позиции на рынке товарного чугуна, с 2019 г начнется рост самообеспеченности железорудным сырьем», — прокомментировал достигнутые результаты вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

В отчете также говорится, что выплавка чугуна в первом полугодии увеличилась на 3%, производство угольного концентрата сократилось на 4%, производство кокса шестипроцентной влажности уменьшилось на 9%. Объем добычи железной руды сократился на 4%.

Промышленно-металлургический холдинг — один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса. Основные производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях РФ.