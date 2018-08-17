Индонезия закрыла импорт и готова развивать экспорт семян кукурузы

Джакарта, , 14:24 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Индонезии заявило, что больше не импортирует семена кукурузы, поскольку национальные потребности страны были удовлетворены за счет внутреннего производства, сообщает Antaranews.

«Индонезия в настоящее время в состоянии удовлетворить сельскохозяйственную потребность в качественных гибридных семенах кукурузы внутри своей страны и даже в состоянии их экспортировать», — заявил глава отдела продовольственных культур министерства сельского хозяйства Сумарджо Гатот Ирианто.

Политика правительства по закрытию импорта семян кукурузы получила положительный отклик у отечественных производителей семян, поскольку они смогли увеличить производство.

В настоящее время Индонезия производит в среднем от 70 до 80 тыс. тонн семян кукурузы в год.

Индонезия планирует экспортировать 500 тонн семян на сумму 1,5 млн долларов США в Шри-Ланку и Пакистан. Между тем, в 2019 году ожидается увеличение экспорта до 1000 тонн.

Индонезия является одной из трех стран, помимо Таиланда и Австралии, которые могут экспортировать семена кукурузы непосредственно в Шри-Ланку.

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