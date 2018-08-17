В Узбекистане предоставят налоговые льготы за ремонт туалетов

Ташкент, , 13:58 — REGNUM Центр государственно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Узбекистана будет выдавать заключение, дающее налогоплательщикам право на получение льгот, сообщает 17 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на государственный комитет республики по развитию туризма.

Налогооблагаемая база субъектов предпринимательства может быть сокращена до 100 млн сумов (857 тыс. рублей). Для получения льготы предпринимателям необходимо выполнить реконструкцию, капитальный ремонт или строительство санитарно-гигиенических узлов. Налогооблагаемая база будет сокращена на сумму затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа в Узбекистане действует электронная система оформления въездных виз. В течение месяца было подано около 5 тыс. заявок на получение визы.

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