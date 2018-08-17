Литовцы – европейские бедняки, но за одежду и обувь платят больше, чем в ЕС

Вильнюс, , 12:46 — REGNUM Министерство юстиции Литвы и служба по защите прав потребителей сегодня, 17 августа, представили результаты исследования цен на обувь и одежду в 12 странах ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заранее было анонсировано, что жители Литвы переплачивают за эти товары, однако подробности чиновники представили сегодня.

Цены на одежду в Литве, показало исследование, составляют 105% от среднего показателя в ЕС, обувь — 101,4%, однако, если говорить о средних ценах. В сравнении отдельных стран, которые по уровню жизни гораздо опережают Литву, разница заметнее. Например, за одежду в целом жители Литвы платят на 15% больше, чем испанцы, а 85% одежды и обуви в Великобритании — дешевле, чем в Литве. Важно, что сравнивались одни и те же торговые марки и одна и та же продукция.

В Литве дороже оказалась и бытовая техника. Она, например, на 6% дешевле в Латвии, нежели чем в Литве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в стране за чертой бедности находилось 650 тыс. человек, что составляет 22,9% населения. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Официальная черта бедности в Литве — 307 евро на одного человека или 644 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей.