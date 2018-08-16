В Нижнем Новгороде могут продлить одну из веток метро наземным способом

Нижний Новгород, , 20:04 — REGNUM Власти Нижегородской области рассмотрит варианты о продлении сормовской ветки метро наземным способом. Об этом заявил врио главы региона Глеб Никитин на встрече с жителями Сормовского района, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В частности, планируется провести предпроектные работы для получения финансово-экономического обоснования и определения вариантов реализации проекта. По мнению Никитина, продление метро — один из приоритетных планов для Сормовского района.

«Уже сейчас понятно, что стандартным путем в ближайшие годы мы этот проект реализовать не сможем. Будем искать нестандартные ходы», — заверил врио губернатора.

ИА REGNUM напоминает, первый пусковой участок метро в Нижнем Новгороде был открыт в ноябре 1985 года. До настоящего времени открылось 15 станций метро, станции «Горьковская» и «Московская» соединены метромостом.

Причем продлить сормовскую ветку планировалось еще в 2011 году. Уже тогда планировался наземный вариант продолжения ветки за счет ликвидации участка железной дороги «станция Варя — Сормово».

Последняя станция была введена в эксплуатацию в июне 2018 года. Станция «Стрелка» строилась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.