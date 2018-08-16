Четверг, 16 Августа 2018 года
18:31:42 МСК

Казахстан увеличил экспорт фосфора в страны Евросоюза

Экономика

Объем производства желтого фосфора вырос на 52%

Астана, 16 августа 2018, 17:53 — REGNUM  По итогам семи месяцев 2018 года объем производства химической продукции Казахстана увеличился на 11%, сообщает 16 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию республики Алмаса Батанова.

По его словам, в 2018 году Казахстан увеличил экспорт фосфора в страны Евросоюза и дальнего зарубежья. Батанов добавил, что за отчетный период производство желтого фосфора увеличилось на 57%, до 52 тыс. тонн. Кроме того, увеличился объем экспорта аммофоса в Россию, Киргизию, Таджикистан и на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Европейский союз включил Казахстан в число стратегических партнеров, которым будут предоставлять особые условия технического и финансового содействия.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан стал стратегическим партнером ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить