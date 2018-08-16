Астана, , 17:53 — REGNUM По итогам семи месяцев 2018 года объем производства химической продукции Казахстана увеличился на 11%, сообщает 16 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию республики Алмаса Батанова.

По его словам, в 2018 году Казахстан увеличил экспорт фосфора в страны Евросоюза и дальнего зарубежья. Батанов добавил, что за отчетный период производство желтого фосфора увеличилось на 57%, до 52 тыс. тонн. Кроме того, увеличился объем экспорта аммофоса в Россию, Киргизию, Таджикистан и на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Европейский союз включил Казахстан в число стратегических партнеров, которым будут предоставлять особые условия технического и финансового содействия.

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