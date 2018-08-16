За полгода Киргизия наторговала со странами ЕАЭС на 74,1 млрд рублей

Бишкек, , 15:05 — REGNUM Товарооборот Киргизии с другими странами-участницами Евразийского экономического союза в январе — июне 2018 года составил $1 млрд 116,4 млн (74,1 млрд рублей). Это больше показателя аналогичного периода 2017 года на 4,9%, пишет «Tazabek». Об этом сообщается в материалах Национального статистического комитета.

При этом экспорт киргизстанской продукции увеличился 19%, а импорт зарубежных товаров вырос лишь на 0,3%. Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой приходится 66,1% от общего объема товарооборота с участниками ЕАЭС, и с Казахстаном — 32,3%.

За минувшие полгода из России было завезено на 140% больше удобрений и обоев, ДСП — на 130%, прутков из нелегированной стали — на 120%, воды — на 57,6%, легковых автомобилей — на 44,9%, нефтепродуктов — на 9,1%.

Вместе с тем, снизился объем поставок медикаментов — почти на 73%, сахара — на 15,3% и подсолнечного масла — на 17,6%.

Экспорт в Россию трикотажных блузок в первой половине 2018 года увеличился в 15,1 раза, хлопкового волокна — в на 560%, мужских трикотажных рубашек — на 100% и резиновой обуви — на 90%. В то же время, уменьшился вывоз лома драгоценных металлов — на 48,5%, полированного стекла — на 3,7% и сухофруктов — на 25,1%.

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил более $6,27 млрд (около 416,2 млрд рублей по текущему курсу) и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт увеличился на 13,8%, а импорт — на 12%.

Отметим, что товарооборот между Киргизией и странами-участницами Евразийского экономического союза в 2017 году увеличился на 16,6% и достиг $2 млрд 418,2 млн (160,5 млрд рублей). В том числе с Россией — $1 млрд 442,8 млн (более 95,7 млрд рублей), что больше показателя 2016 года на 9,2%.