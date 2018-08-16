Правительству РФ не хватит денег даже при росте налогов?

Москва, , 12:14 — REGNUM В России нет целенаправленной налоговой политики, ориентированной на развитие экономики, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дискуссию, развернувшуюся вокруг предложения об изъятии сверхдоходов у предприятий металлургической промышленности и производителей удобрений.

«Вопрос не в том, сколько денег у них можно изъять, — объяснил Кагарлицкий. — Я вас уверяю, что ничего страшного с ними не случится, если у них немного денег заберут. Но проблема в другом: в РФ вообще нет никакой целенаправленной налоговой политики. Одна группа пролоббировала одно, другая группа пролоббировала другое. В конечном счёте всё сводится к тому, что разные группы лоббируют разные интересы. Проблема в отсутствии систематичности, концепции и стратегии».

Вторая проблема, по мнению директора ИГСО, касается того, на что пойдут изъятые деньги.

«Есть такое правило — для того, чтобы один рубль украсть, нужно девять рублей неэффективно потратить, — рассказал Кагарлицкий. — Все расходы бюджета построены по этому принципу. Поэтому, естественно, при таком подходе денег всегда будет критически не хватать, сколько бы вы ни взяли. В принципе сверхдоходы изымать можно и нужно, но в рамках комплексной социально-экономической политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские промышленники закономерно негативно восприняли идею помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у производителей удобрений и металлургических компаний.

По их мнению, компании, упомянутые Белоусовым, работают на мировом рынке в условиях жёсткой конкуренции. И эта жёсткость усугубляется тем, что иностранные конкуренты не скованны ограничениями — такими, как санкции и дополнительные ограничения по налогообложению.

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