В Свердловской области генконсул США посетил «Ураласбест» из-за Трампа

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Свердловской области глава генерального консульства в Екатеринбурге Пол М. Картер посетил посетили с рабочим визитом Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат (ОАО «Ураласбест»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«В рамках визита делегаты посетили музей комбината, побывали на смотровой площадке карьера Баженовского месторождения, а также познакомились с заводом по производство теплоизоляционных материалов «Эковер», — уточнили в пресс-службе «Ураласбеста».

Как сообщил руководитель предприятия, завод выпускает до 300 тыс. тонн хризотила, который поставляется во многие страны мира. Также было указано на то, что на предприятии уделяется большое внимание безопасности при производстве и применения хризотила для людей и окружающей среды.

Напомним, что в конце июня «Ураласбест» выпустил партию хризотила, на упаковках с которым был штамп «Одобрено Дональдом Трампом».