Расселять аварийные дома в России начнут по-новому

Москва, , 13:13 — REGNUM В России для расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, начнут применять новые правила. В настоящее время постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилья внесены в правительство.

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Революционных изменений принимать не планируется. Однако некоторые новшества будут. Так, согласно проекту закона, на который ссылается «Российская газета», реконструировать, сносить и строить аварийные дома смогут сами собственники. Возможность принятия таких решений владельцами ветхого жилья существовала и раньше, но фактически никто не смог этим правом воспользоваться.

Теперь же порядок действий для таких случаев прописан предельно четко. Собственники могут продать все помещения в доме единым лотом, а обязанности реконструкции здания, его сносу и строительству нового дома возложить на покупателя. При этом деньги от этой сделки владельцы аварийных квартир получают пропорционально принадлежащей им общей площади. Также на период проведения этих работ людям должно быть предоставлено жильё из маневренного фонда.

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Также законопроектом предусмотрено ведение регионального реестра аварийных домов, который будет общедоступным. Документом предусмотрены шесть видов поддержки граждан, которые проживают в аварийных домах. В частности, предоставление субсидии на приобретение жилых помещений, выкуп жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, предоставление жилых помещений маневренного фонда для временного проживания граждан.

Основными источниками финансирования расселения аварийных домов станут средства частных инвесторов, а также местных и региональных бюджетов, в том числе субсидии из федерального бюджета. Также на эти цели планируется направить высвобождающиеся ресурсы от реализации действующей программы по расселению жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершается расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. по состоянию на апрель 2018 года, программа была выполнена на 98,6%. Всего за время реализации программы были расселены более 1 млн человек из 15,8 млн кв. метров.

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