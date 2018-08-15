Минтранс РФ может выделить средства на строительство обхода Балахны

Нижний Новгород, , 11:59 — REGNUM Минтранс РФ предварительно одобрил заявку Нижегородской области о выделении федеральных средств на строительство обхода Балахны. Вопрос финансирования будет поднят при формировании бюджета России-2019, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 11,5 млрд рублей. Сейчас региональное министерство транспорта и автомобильных дорог будет проводить корректировку проектной документации. В дальнейшем будет сформировано техзадание на выполнение работ по строительству и объявлен конкурс по выбору проектировщика.

«Обход Балахны — очень важный для региона инфраструктурный проект, на мой взгляд, один из ключевых. Вместе с тем, это слишком большая для областного бюджета сумма, поэтому я провел переговоры о выделении федерального финансирования… Предварительно решение об одобрении нашей заявки принято. Я буду бороться за его осуществление и добиваться финансирования», — пообещал врио главы Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство автомобильной дороги Р-152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород общей протяженностью 45,7 км разбито на два пусковых комплекса.

Строительство 1 пускового комплекса с обходом Заволжья и дамбы Горьковского водохранилища, протяженностью 19,2 км, было начато в июне 2005 года. За время производства работ восстановлено 13 км муниципальных автодорог и дорог поселений Городецкого и Балахнинского районов. В июле 2008 года движение по первому комплексу с обходом Заволжья было открыто.

Планировалось, что в 2008 году строительство будет продолжено, но проект был заморожен в 2009 году.

Протяженность второго пускового комплекса с обходом Балахны составит 28,38 км. Строительство участка позволит вывести транспортные потоки за пределы населенных пунктов с населением более 70 тыс. человек. В результате значительно улучшится транспортное сообщение между Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Вологодской областями.