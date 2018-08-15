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Новые авиарейсы свяжут Ростов-на-Дону с пятью городами России

Экономика

Новые авиарейсы будут запущены в сентябре

Новые авиарейсы свяжут Ростов-на-Дону с пятью городами России
Dmitry89
Аэропорт Платов. Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, 15 августа 2018, 10:31 — REGNUM  Новые авиарейсы в ближайшее время свяжут Ростов-на-Дону с Астраханью, Воронежем, Краснодаром, Сочи и Ставрополем. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе авиакомпании UTair.

Как ожидается, авиакомпания запустит авиарейсы в сентябре. Дважды в неделю начнут летать самолёты ATR из Ростова-на-Дону в Ставрополь и обратно, четыре дня в неделю — из ростовского аэропорта в Сочи.

Вечерние авиарейсы запустят в Астрахань и Воронеж. Они будут доступны два раза в неделю. В Краснодар и обратно можно будет улететь только по понедельникам.

Как сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков, авиакомпания строит единый транспортный коридор Сибирь — Поволжье — Юг и расширяет маршрутную сеть на юге России.

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Региональные пассажирские авиаперевозки
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