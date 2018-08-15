Камчатку с портами Дальнего Востока может связать паром

Петропавловск-Камчатский, , 07:52 — REGNUM У жителей Камчатки может появиться возможность путешествовать по Дальнему Востоку на пароме. За этот тип судна в ходе онлайн-голосования высказалось подавляющее большинство камчатцев. Итоги голосования подведены в правительстве региона сегодня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным камчатского министерства транспорта, именно грузопассажирский паром назвали самым приемлемым типом судна жители Камчатки.

«Повышенный интерес к Камчатке туристов, иногородних и иностранных инвесторов, увеличение потребности бизнеса в организации грузоперевозок давно диктуют необходимость строительства именно грузопассажирского парома для организации морского сообщения Камчатского края с портами Дальнего Востока. Не случайно именно парому жители региона отдали большинство голосов. Строительство парома не просто повысит мобильность населения, но, что немаловажно, создаст альтернативу воздушному транспорту, позволит увеличить туристический поток в регион», — сказал и.о. министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.

Как сообщили в региональном минтрансе, строительство грузопассажирского парома для Камчатки будет вестись за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

По итогам совместной работы минтранса Камчатки и ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморречфлота в 2016 году был разработан эскизный проект автопассажирского парома CNF22 вместимостью 150 пассажиров и 70 автомобилей. Его отличительной чертой является возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двацатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых автомобилей) с их самостоятельной обработкой (погрузкой/выгрузкой) без привлечения портовых мощностей.

Поручение провести социологический опрос с целью выяснить, какой именно тип судна предпочитают камчатцы для путешествий по Дальнему Востоку, дал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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Напомним, в ходе визита на Камчатку в начале июля 2018 года полпред президента сообщил, что уже в текущем году начнется строительство грузопассажирского судна для связи Командорских островов с полуостровом Камчатка. Помимо этого, для Камчатки будут строить промысловый флот — суда для вылова сельди и минтая.

«Это как раз среднетоннажные суда, которые могут быть размещены на верфях Дальнего Востока», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня два грузопассажирских парома строятся для линии материковый порт Ванино — сахалинский порт Холмск. Монтаж первого парома на Амурском судостроительном заводе начнут уже осенью 2018 года.

Два грузопассажирских судна для сообщения Сахалин — Курилы построит «Невский судостроительный завод» (Ленинградская область) — компания стала победителем конкурса, объявленного АО «Сахалинлизингфлот». Оба судна будут построены за 4 млрд 697 млн 920 тыс. рублей. Средства выделены АО «Сахалинлизингфлот» из бюджета Сахалинской области.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко мечтает о приобретении для региона круизного лайнера, чтобы, по его словам, возить жителей региона на Камчатку, Сахалин, Курилы, а также в порты Юго-Восточной Азии. К своей мечте Тарасенко привлек и главу соседнего региона, сахалинского губернатора Олега Кожемяко. Однако, круизный лайнер, в отличие от жизненно необходимых паромов и судов, у населения большого энтузиазма не вызывает. Многие называют такое приобретение «блажью» и «пустой тратой денег».

Возобновлено паромное сообщение между сахалинским портом Корсаков и японским портом Вакканай на острове Хоккайдо. Японский перевозчик, выполнявший рейсы ранее, покинул проект, теперь пассажиров с российского острова на японский перевозит сахалинская компания «ТЭК «Дальтранссервис» на морском катамаране «Пингвин-32».