Ростовчане не торопятся расплачиваться с долгами за газ

Ростов-на-Дону, , 22:27 — REGNUM Более 1,7 тыс. ростовчан остались без газа за неуплату. Итоги июля 2018 года подвели в компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», сообщает ИА REGNUM 14 августа.

В пресс-службе компании уточнили, что подача голубого топлива прекращена абонентам, у которых образовались долги за газ на общую сумму 25,6 млн рублей.

Согласно данным за семь месяцев текущего года, в период с января по июль отключено более 8 тыс. должников. Общая сумма долга достигла 172 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2018 года была прекращена подача газа почти 2 тыс. абонентам, задолжавшим около 30 млн рублей. Наибольшее количество неплательщиков было выявлено и отключено на Ростовском, Таганрогском и Шахтинском участках.

Также по теме: Ростов-на-Дону задолжал за газ почти 1 млрд рублей

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области более 6 тыс. человек остались без газа