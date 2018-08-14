За полгода кредитный портфель банков Казахстана сократился на 13,2%

Астана, , 21:41 — REGNUM По состоянию на конец июня 2018 года общий объем ссудного портфеля банков второго уровня Казахстана составил 13,5 трлн тенге ($37,2 млрд), что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 августа аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В 2017 году за аналогичный период рост объема кредитов составил 1,4%. За отчетный период на 56,4% сократился объем кредитов с просрочкой платежей, до 1,9 трлн тенге ($5,24 млрд). Портфель «токсичных платежей» (с просрочкой более 90 дней) уменьшился на 29,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2018 года банки Казахстан выдали кредиты на сумму 4,7 трлн тенге ($13,8 млрд — по состоянию на 27 июня 2018 года), что на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За пять месяцев 2018 года объем кредитования в Казахстане вырос на 24%