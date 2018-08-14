В Свердловской области резко выросла просроченная задолженность по зарплате

Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM В Свердловской области за июль резко выросла просроченная задолженность по заработной плате. Рост произошёл в 89 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Речь идёт о предприятиях без учёта субъектов малого бизнеса. На 1 июля просроченная задолженность составляла порядка 400 тыс. рублей. А к 1 августа она возросла до 39 млн.

В сравнении с данными на 1 августа 2017 года рост произошёл в 20 раз. О задолженности сообщили на пяти предприятиях, деньги должны 720 работникам. Больше всего задолжали сотрудникам местного предприятия по выпуску электродвигателей — 31 628 тыс. рублей. На предприятии, которое занимается ремонтом оптического и электронного оборудования, задолжали 5700 тыс. рублей.

Долг перед 67 работниками организации, которая занимается забором, очисткой и распределением воды, составил 1231 тыс. рублей. Также деньги должны четверым сотрудникам двух автошкол — 396 тыс. рублей.