Банки РФ нарастили кредитование населения на 11,6% с начала 2018 года

Москва, , 17:04 — REGNUM Объём кредитов физическим лицам в российских банках за январь-июль 2018 года увеличился на 11,6%. Такие данные приводятся в опубликованном 14 августа обзоре Банка России «О динамике развития банковского сектора».

По оценкам регулятора, основной прирост розничного кредитования по-прежнему приходится на ипотечные кредиты. Рост портфеля происходит и за счёт необеспеченных потребительских ссуд, поддержавших оживление потребительского спроса, а также автокредитов.

Сообщается также, что кредиты нефинансовым организациям за семь месяцев с исключением влияния валютного курса увеличились на 2,7%. «Существенный вклад в формирование такой динамики внесла активизация кредитования малого и среднего предпринимательства, существенно опережающего рост кредитования нефинансовых организаций в целом», — говорится в обзоре.

В целом, по данным Центробанка, кредитование экономики с начала 2018 года выросло на 5,2% против 3,0% в январе-июле 2017 года.

В материале отмечается, что в июле наблюдался приток вкладов населения на 0,5% — до 27,1 трлн рублей. Объём депозитов и средств на счетах организаций за месяц сократился на 1,8% — до 25 трлн рублей.