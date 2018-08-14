Делягин заявил, что либералы в правительстве РФ готовят страну к майдану

Москва, , 17:21 — REGNUM Если бы правительство РФ решило ограничить в стране произвол монополий, то даже при повышении НДС тарифы на ЖКХ всё равно снижались бы, а не росли, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем двухэтапном повышении коммунальных тарифов в связи с ростом НДС.

«Люди, которые принимали решение о повышении НДС, прекрасно понимали, что естественная монополия, которой является коммунальное хозяйство, не будет заниматься повышением своей эффективности, так как естественной монополии (в условиях, когда у нас произвол монополий никак не ограничен) это делать неинтересно, — сказал Делягин. — И соответственно, повышение НДС будет переложено на плечи российских граждан».

При этом экономист задался вопросом: зачем тарифы понадобилось повышать в два этапа, в то время как увеличение НДС — процесс одномоментный.

«На самом деле коммунальное хозяйство обладает огромными резервами для повышения эффективности, и в принципе коммунальные платежи должны снижаться, так как эффективность коммунального хозяйства, по крайней мере в крупных городах, растёт, — отметил Делягин. — Если бы государство занималось ограничением произвола монополий, то у нас даже при повышении НДС коммунальные тарифы снижались бы. Просто когда вы переходите от технологий 1960-х годов к технологиям 2010-х годов, у вас снижаются издержки. Увы, злоупотребление монопольным положением рассматривается российскими либералами как главная экономическая свобода».

Развивая эту мысль, Делягин подчеркнул, что либералы, проводящие в РФ ряд антисоциальных преобразований, возможно, сознательно рассчитывают довести народ до такого состояния, чтобы «мы устроили майдан и свергли власть, а они в результате хаоса обеспечили себе контроль не только за социально-экономической сферой, но и за всем государством в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РБК, в Минэнерго РФ, Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ внесены предложения по индексации коммунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 20%.

Любопытно, что повышение тарифов по плану Минэкономразвития должно пройти в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы будут подняты таким образом, чтобы они оставались «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

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