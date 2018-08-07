«Татнефть» сохранила объем добычи нефти в первые семь месяцев 2018 года

Альметьевск, Татария, , 08:54 — REGNUM Предприятия группы «Татнефть» добыли 16 795 тысяч тонн нефти в первые семь месяцев 2018 года. Из них основной объем — 16 597 тысяч тонн — добыт ПАО «Татнефть», сообщила пресс-служба компании.

Такой показатель в целом соответствует уровню добычи предприятия за аналогичный период в 2017 году. Тогда было добыто 16,605 млн тонн нефти.

Отмечается, что в январе-июле 2018 года удалось нарастить добычу сверхвязкой нефти: с начала года этот показатель достиг 1,1 млн тонн, что на 232 тысячи тонны больше относительно результата в аналогичном периоде прошлого года.

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