Вторник, 7 Августа 2018 года
09:29:14 МСК

«Татнефть» сохранила объем добычи нефти в первые семь месяцев 2018 года

Экономика

Компании удалось существенно нарастить добычу сверхвязкой нефти

«Татнефть» сохранила объем добычи нефти в первые семь месяцев 2018 года
eluela31
Нефть

Альметьевск, Татария, 7 августа 2018, 08:54 — REGNUM  Предприятия группы «Татнефть» добыли 16 795 тысяч тонн нефти в первые семь месяцев 2018 года. Из них основной объем — 16 597 тысяч тонн — добыт ПАО «Татнефть», сообщила пресс-служба компании.

Такой показатель в целом соответствует уровню добычи предприятия за аналогичный период в 2017 году. Тогда было добыто 16,605 млн тонн нефти.

Отмечается, что в январе-июле 2018 года удалось нарастить добычу сверхвязкой нефти: с начала года этот показатель достиг 1,1 млн тонн, что на 232 тысячи тонны больше относительно результата в аналогичном периоде прошлого года.

Читайте также: «Татагро» не спасли: агрофирма структур «Татнефти» перейдёт к банкротству

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить