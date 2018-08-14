Промышленное производство Китая в июле выросло на 6% к июлю 2017 года

Пекин, , 07:41 — REGNUM Промышленное производство в Китае выросло на 6% в июле 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

За семь месяцев 2018 года промышленное производство в Поднебесной продемонстрировало 6,6-процентный рост в сравнении с тем же периодом 2017 года, что на 0,1% ниже, чем в период с января по июнь 2018 года, сообщили в Государственном бюро статистики Китая. Если сравнивать по месяцам, то рост в июле превзошел на 0,48% этот же показатель июня 2018 года.

Самый серьезный рост показали сферы поставки тепла, электричества, газа и воды с ростом в 9% в июле 2018 года. Производственный сектор вырос на 6,2% в сравнении с 2017 годом и на 0,2% сильнее, чем в июне 2018 года. Производство добывающего сектора увеличилось на 1,3% в сравнении с тем же периодом 2018 года, что на 1,4% медленнее, чем в июне 2018 года.

Отметим, что показатель промышленного производства или добавленной промышленной стоимости в Китае используется для измерения активности определенных крупных предприятий Поднебесной годовым оборотом от 20 млн юаней (порядка $2,9 млн).

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