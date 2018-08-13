Индийская LAVA будет выпускать в Узбекистане мобильные телефоны

Ташкент, , 21:29 — REGNUM Акционерная компания «Узэлтехсаноат» и индийская LAVA достигли соглашения о производстве на территории Узбекистана мобильных телефонов, сообщает 13 августа издание Kun. uz со ссылкой на заместителя председателя правления узбекской компании Умида Ислома.

По его словам, «Узэлтехсаноат» и KEC International LTD подписали соглашение о доставке в Узбекистан кабелей и трансформаторов на общую сумму $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство электроники и информационных технологий Узбекистана Индии и министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана 10 августа договорились подписать соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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