За полгода капиталы банков Казахстана выросли на 1,7%

Астана, , 20:28 — REGNUM По состоянию на конец июня 2018 года собственный капитал банков второго уровня Казахстана составил 3 трлн тенге ($8,31 млрд), что на 1,7% больше, чем годом ранее, сообщает 13 августа аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В июне 2017 году рост капиталов банков Казахстана составил 13,4%. Из 32 банков данный показатель нарастили 25 финансовых организаций. Объем капитала Народного банка увеличился на 15,1%, до 809,7 млрд тенге ($2,24 млрд). Капиталы Kaspi bank увеличились на 34,7%, до 192,5 млрд тенге, у ЖССБ рост 38,5%, до 178,1 млрд тенге ($493 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от главы Нацбанка республики Данияра Акишева навести порядок в банковской системе страны. В частности, глава государства поручил уберечь вкладчиков от недобросовестных финансовых организаций.

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