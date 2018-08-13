Объем торгов на фондовой бирже Казахстана в июне уменьшился на 47%

Астана, , 21:12 — REGNUM Объем сделок купли-продажи на фондовой бирже Казахстана KASE в июне составил 10,1 трлн тенге ($28 млрд), что на 46,9% меньше, чем годом ранее, сообщает 13 августа аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

Объем сделок на рынке ценных бумаг вырос в четыре раза, до 469 млрд тенге ($1,3 млрд). Основной объем торгов сконцентрирован на валютном рынке. Объем на денежном рынке уменьшился на 51,6%.

По итогам первой половины 2018 года общий объем торгов на казахстанской фондовой бирже составил 64,8 трлн тенге ($179,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года объем торгов на бирже KASE снизился на 30,9% по сравнению с апрелем 2017 года и составил 9,9 трлн тенге ($30,16 млрд — по курсу на 18 мая 2018 года).

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