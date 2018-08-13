Владимир Путин поручил расширить и модернизировать БАМ и Транссиб

Москва, , 18:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству страны реализовать планы расширения и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщает 13 августа официальный сайт Кремля.

БАМ и Транссиб должны быть расширены в рамках майского указа президента РФ. Согласно этому указу пропускная способность двух этих магистралей должна вырасти на 50% к 2024 году.

Напомним, российское правительство планирует в августе текущего года сформировать план работ по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры на период с 2019 по 2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переговорах с КНДР и Южной Кореей обсуждались варианты интеграции железнодорожных сетей этих стран с российскими железными дорогами.

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