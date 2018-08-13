На развитие Киргизии до 2040 года хотят потратить $20,8 млрд

Бишкек, , 12:05 — REGNUM Стратегия долгосрочного развития Киргизии до 2040 года будет реализовываться поэтапно. Первым этапом станет период до 2023 года. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая 13 августа на заседании национального совета по устойчивому развитию.

«Наша цель — построить развитую, по-настоящему независимую страну. Сохранение мира и согласия в обществе и политической стабильности в стране является фундаментом развития. Необходимо созидательное совместное взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества. Я, как президент страны, использую все свои полномочия для достижения данной цели», — подчеркнул он.

По словам главы государства, для успешного развития страны правительство Киргизии пытается изменить формат работы системы госуправления.

«Нам нельзя отставать от других в освоении новых технологий в сфере системы управления. Потому незамедлительное внедрение электронной системы «Тундук», реализация проекта «Таза коом» («Чистые выборы») являются актуальной задачей всех ветвей власти. Это наша конечная цель. Ожидается внедрение новых технологий, экономических платформ, инфраструктур», — уточнил он.

Также в ходе презентации стало известно, что власти Киргизии намерены потратить $20,8 млрд (около 1,4 трлн рублей) на 244 государственных проекта в рамках Национальной стратегии устойчивого развития на 2018 — 2040 годы.

В частности, в энергетической сфере киргизские власти обещают реализовать 17 проектов на сумму в $8 млрд 289 млн (554,6 млрд рублей), на 21 проект по обеспечению населения республики доступа к питьевой воде потратят $588 млн (39,3 млрд рублей), а на 32 проекта по улучшению ирригации планируют израсходовать $287 млн (19,2 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году доходы киргизского бюджета составили около 140 млрд сомов (2 млрд долларов по текущему курсу).