Путин обсудил с Советом безопасности России анонсированные санкции США

Москва, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 августа провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе совещания «затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений».

«Подчёркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.

Кроме этого, обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития страны, информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, за последний месяц в Вашингтоне был озвучен целый ряд инициатив о расширении санкций в отношении России, а на текущей неделе Госдепартамент США сообщил о намерении ввести с 22 августа санкции якобы за применение Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.

В МИД России сообщили о проработке ответных мер на ожидаемые американские санкции.

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