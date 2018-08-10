Замминистра экологии РФ оценил вкус омской воды «из крана»

Омск, , 13:51 — REGNUM Прибывшая с инспекцией на «ОмскВодоканал» делегация из Москвы смогла убедиться в высоком качестве водопроводной воды в Омске, сообщает 10 августа пресс-служба предприятия.

Делегацию возглавил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Денис Храмов. Во время посещения предприятия генеральный директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест отметил, что Омск — один из немногих городов России, где воду можно пить прямо из крана.

«Гостям предложили убедиться в этом лично, что они и сделали, оценив вкус омской водопроводной воды на «отлично», — говорится в сообщении.

Добавим, в период с 2010 по 2017 гг. омский водоканал инвестировал в мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду 913 млн рублей. Природоохранные инвестиции предприятия до 2022 года превысят 1,5 млрд рублей. Компания также признана одним из крупнейших инвесторов Омской области по итогам 2017 года.

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