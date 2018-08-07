Группа «Титан» признана одним из крупнейших инвесторов Омской области

Омск, , 14:03 — REGNUM Группа компаний «Титан» стала одним из предприятий, получивших звание крупнейшего инвестора Омской области в пятый раз, сообщает 7 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что соответствующую награду из рук мэра Омска Оксаны Фадиной по итогам деятельности в 2017 году получили руководители семи предприятий: ГК «Титан», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Омскводоканал», «Омсктехуглерод», «Морозовская птицефабрика», «Нива» и «Тритикум».

Мероприятие прошло на заседании Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.

В качестве стратегических для региона проектов в 2017 году на предприятии указали модернизацию инфраструктуры и внедрение энерго‑ и ресурсосберегающих технологий, а также на охрану окружающей среды.