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Группа «Титан» признана одним из крупнейших инвесторов Омской области

Экономика

В 2017 году компания реализовала стратегические для региона проекты

Группа «Титан» признана одним из крупнейших инвесторов Омской области
Иллюстрация: Stevepb
Инвестиции

Омск, 7 августа 2018, 14:03 — REGNUM  Группа компаний «Титан» стала одним из предприятий, получивших звание крупнейшего инвестора Омской области в пятый раз, сообщает 7 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что соответствующую награду из рук мэра Омска Оксаны Фадиной по итогам деятельности в 2017 году получили руководители семи предприятий: ГК «Титан», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Омскводоканал», «Омсктехуглерод», «Морозовская птицефабрика», «Нива» и «Тритикум».

Мероприятие прошло на заседании Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.

В качестве стратегических для региона проектов в 2017 году на предприятии указали модернизацию инфраструктуры и внедрение энерго‑ и ресурсосберегающих технологий, а также на охрану окружающей среды.

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