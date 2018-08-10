Боливия готовит соглашения с Бразилией об экспорте газа и карбамида

Ла-Пас, , 12:18 — REGNUM Боливия готовит новые соглашения об экспорте природного газа, карбамида (мочевины) и сжиженного нефтяного газа в Бразилию, сообщает агентство Prensa Latina 10 августа.

По словам министра углеводородов и энергетики Боливии Луиса Альберто Санчеса, в настоящий момент ведутся переговоры с властями и компаниями бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул. Бразильцы готовы подписать контракт на ежегодную поставку 300 тыс. тонн мочевины сроком до 2025 года. Кроме того, они проявили желание покупать сжиженный нефтяной газ с 2020 года в количестве 85 тыс. тонн. К этому времени власти штата проведут тендер на закупку 10 млн кубических метров природного газа.

Дистрибьютерами боливийского газа выступят бразильские компании COMPAGAS, GAS BRASILIANO, MSGAS, SCGAS и SULGAS.

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