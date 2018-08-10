ФНС банкротит очередного подрядчика «Метростроя» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Очередному подрядчику ОАО «Метрострой» в Петербурге грозит банкротство. С соответствующим иском к ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой» обратилась налоговая служба. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Петербурга.

Сумма исковых требований составляет более 96 млн рублей. По данным ОАО «Метрострой», «Семнадцатое управление» является одной из старейших горнопроходческих организаций, она начала работу сразу после войны, в октябре 1946 года, и с тех пор участвовала в строительстве 16 станций городской подземки, в частности, «Василеостровская», «Крестовский остров», «Проспект Большевиков» и других.

Заметим, это уже не первый случай, когда субподрядчикам «Метростроя», который не только возводит петербургское метро, но и завершал строительство стадиона на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу, грозит банкротство. В конце июне определением Арбитражного суда ввели процедуру наблюдения в ославившемся «СМУ-11 Метрострой». Долги по налогам там превысили 1 млрд рублей.

О ситуации в СМУ-11 широкой общественности стало известно после забастовки рабочих-проходчиков тоннеля от станции метро «Театральная» до «Большого проспекта», так как им месяцами не платили зарплату. Это было связано с тем, что генерального директора Андрея Морозова обвинили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, арестовав счета предприятия. Морозов, все еще возглавляя СМУ-11, даже после огласки попытался запретить рабочим бастовать.

Позднее суд признал Морозова виновным в мошенничестве, его приговорили к трем годам условно, гражданский иск ФНС признали на сумму в 1 млрд рублей. Тем не менее, Морозова и его подельника сразу амнистировали, освободили от наказания, сняли у них судимости. Это удалось сделать благодаря постановлению Государственной Думы трехгодичной давности об амнистии к юбилею Победы.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, рабочим СМУ-11 все еще задерживают выплаты: на начало августа они не получили зарплату за июнь.