Компания Vestas запускает учебно-кадровый центр в Ульяновске

Ульяновск, , 16:28 — REGNUM В Ульяновской области компания Vestas в рамках проекта по созданию производства лопастей для ветрогенераторов откроет учебный центр по подготовке персонала. Он будет действовать на площадке нанотехнологического центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам встречи главы региона с руководством компании.

Стороны обсудили ход реализации проекта по созданию производства лопастей для ветрогенераторов.

«В Ульяновской области нам удалось «с нуля» создать новую отрасль экономики. Руководство компании Vestas, с которой мы подписали специальный инвестиционный контракт с участием Министерства промышленности и торговли России на форуме в Сочи, сегодня уже активно сотрудничает с Ульяновским государственным техническим университетом, приступает к подготовке кадров на площадке наноцентра», — сказал губернатор Сергей Морозов, отметив, до конца года будет создано около 200 рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимал Юсупов подтвердил, что производство лопастей планируется начать до конца 2018 года. Ожидается, что в I квартале следующего года производство выйдет на полную мощность. Объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.

В настоящее время инвестор набирает сотрудников на завод. Востребован и высококвалифицированный персонал: начальники участков, смен, технологи и рабочие — специалисты по выкладке материалов, инфузии, финальной обработке, шлифовке, балансировке. На сегодня трудоустроено около 90 человек, они приступают к обучению. Основная задача вновь созданного учебного центра — отработать производственные процессы, минимизировать возникающие ошибки до запуска строящегося предприятия по выпуску лопастей.

«Учебный центр — важная и неотъемлемая часть производственного процесса, все новые сотрудники будут изучать здесь теоретические и практические основы выпуска лопастей. Тренинговый центр в Ульяновске — та база, на основе которой мы будем развивать потенциал наших сотрудников», — сказал Кимал Юсупов.

Он напомнил, что ветроэнергетика базируется на таких фундаментальных основах, «как земля и наличие ветропотенциала». По его словам, «в этом плане на территории России выбор большой, однако та поддержка, которая была оказана правительством и губернатором Ульяновской области, оказалась ключевым фактором».

«Здесь будет уникальное производство для России: лопасти ветроагрегатов таких габаритов никто ещё не производил, мы будем первыми, и это даст толчок к развитию энергомашиностроения по многим другим отраслям», — заверил Юсупов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области создается первый в России ветроэнергетический кластер. Напомним, компания Vestas выбрана в качестве глобального технологического партнёра Фонда развития ветроэнергетики финской компании «Фортум» и РОСНАНО и будет поставлять лопасти для возводимых ими ветропарков. В феврале 2018 года на инвестиционном форуме «Сочи-2018» Минпромторго РФ, правительство региона и датская компания Vestas в лице ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), по которому уровень локализации компонентов для ветростанций составит не менее 65%.

«С середины июля компания приступила к комплексной поставке компонентов — башен, лопастей, ступиц и трансмиссий на строительную площадку второго ветропарка, мощность которого составит 50 МВт. Уже доставлены первые башни для ветрогенераторов, их доработка — оснащение лифтами, кабельными каналами и прочим оборудованием будет вестись на площадке ветропарка в Ульяновске. Поставки компонентов, осуществляемые водным путём, продлятся до конца лета. Всего будет установлено 14 ветротурбин по 3,6 МВт каждая», — сообщил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

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