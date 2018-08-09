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В Узбекистане разработан проект стратегии развития строительной отрасли

Экономика

Документ учитывает международный опыт внедрения энергоэффективных технологий

В Узбекистане разработан проект стратегии развития строительной отрасли
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Ташкент, 9 августа 2018, 16:00 — REGNUM  В Узбекистане разработали проект «Стратегии развития строительной отрасли до 2029 года». Документ опубликован 9 августа на сайте торгово-промышленной палаты республики.

Проект стратегии был разработан национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана совместно с немецкой компанией TUV SUD.

Документ учитывает международный опыт внедрения энергоэффективных технологий в сфере строительства и направлен на увеличение объемов строительства доступного жилья и на уменьшение государственного регулирования в строительной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Сергелийском районе Ташкента началось строительство жилого комплекса, который будет состоять из 60 семиэтажных домов для инвалидов, престарелых, сирот и малообеспеченных семей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте построят 60 домов для социально уязвимых граждан

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Строительство жилья
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