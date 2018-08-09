Китай демонстрирует стремительный рост объемов международной торговли

Пекин, , 08:28 — REGNUM Китай продолжает держать высокие темпы роста международной торговли, достигнув среднего показателя 16,4% за семь месяцев 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года, достигнув отметки $2,61 трлн, сообщает 9 августа газета China Daily.

Экспорт из страны с января по июль 2018 года увеличился на 12,6% до $1,39 трлн, в то время, как импорт взлетел на 22% до отметки $1,22 трлн, сообщили в Главном управлении таможенной службы Китая. Только в июле экспорт увеличился на 12,2% до отметки $215,57 млрд, в то время, как импорт подскочил важно на 27,3% до $187,52 млрд в сравнении с тем же месяцем 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 16,6% до отметки $26,9 млрд, а импорт из России подрос на 34,9% до $31,45 млрд.

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