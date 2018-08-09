Китай будет продвигать на ярмарке CIFIT «Морской шелковый путь XXI века»

Сямэнь, Китай, , 04:59 — REGNUM Двадцать вторая китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка (CIFIT) пройдет с 8 по 11 сентября в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Более 800 промышленных и торговых групп, 4 тыс. компаний и 100 тыс. предпринимателей из более, чем 110 стран и регионов мира, ожидается, посетят выставку. Заместитель мэра Сямэня Хань Цзинъи и глава организационного комитета мероприятия отметил, что выставка основной упор сделает на инициативе «Нового шелкового пути» и особенно «Морского шелкового пути XXI века».

Для потенциальных инвесторов в страны «Морского шелкового пути» был организован выставочный зал площадью 2 тыс. квадратных метров, где смогут расположиться представители из более, чем 20 стран и регионов. В рамках ярмарки должно состояться порядка 80 форумов и мероприятий, посвященных разного рода тематикам, но прежде всего касающихся инвестиций.