Потехе – час: нижегородское Заксобрание закупает телевизоры

Нижний Новгород, , 04:19 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области, депутаты которого на одном из последних заседаний поднимали вопрос низкой явки своих коллег на заседания комитетов, и как следствие, имели претензии к качеству их работы народными избранниками, закупает три телевизора. Аукцион пройдёт 20 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По условиям тендера закупка проводится за счёт областного бюджета, общая начальная цена — 63 тыс. рублей при цене за один телевизор 21 тыс. рублей. Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В техзадании уточняется, что диагональ экрана должна быть не менее 40 дюймов, разрешение не менее 1920 на 1080, углы обзора не менее: по горизонтали — 178, по вертикали — 178.

«Наличие цифрового тюнера DVB-T2. Наличие встроенной акустики. Мощность акустики не менее 2×8 Вт. Поддержка HDTV FULL HD (1080p). Количество портов HDMI — не менее двух, медиаплеер USB», — уточняется в документации.

Напомним, ранее Заксобрание области выразило намерение потратить почти 1 млн рублей на работы по функциональному и информационному наполнению, доработке модернизированной версии официального сайта. Начальная цена лота составляла 949 750 рублей, но в результате торгов, в которых участвовали пять компаний, услуга подешевела до 445 251,25 рубля. Контракт был заключён с ООО «Студия Веб-решений» из Белгорода.