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Гражданам Украины советуют готовиться к резкому подорожанию муки и хлеба

Экономика

Причиной стал неурожай 2018 года

Гражданам Украины советуют готовиться к резкому подорожанию муки и хлеба
Иллюстрация: Грузинский. Уборка хлеба. 1883

Киев, 8 августа 2018, 21:03 — REGNUM  На Украине в ближайшие недели хлеб подорожает минимум на треть, заявил директор компании «Агро-Центр» Дмитрий Соломчук 8 августа журналистам издания «Обозреватель».

"Проблема плохого урожая — общемировая. Погодные условия на Украине были сложные, экспортные цены поднялись. Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от обильного дождя», — рассказал эксперт.

Соломчук также отметил, что на цене хлеба отразится недавнее подорожание газа для промышленности.

«Спрос на хлеб очень упал. Новые тенденции в отношении хлебопродукта влияют на рынок. Сейчас модно есть гречневый хлеб, чиабатту, крафтовый хлеб, дорогую выпечку», — подчеркнул эксперт.

Напомним, украинские эксперты ожидают осенью рост цен на продукты на уровне 10−15%, а к зиме цены вырастут на 20−30%.

Читайте подробнее: На Украине ожидается рост цен на продукты

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Повышение цен на хлеб
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