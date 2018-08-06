На Украине ожидается рост цен на продукты

Киев, , 09:21 — REGNUM На 10−15% подорожают овощи осенью на Украине, заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 6 августа «Украинские новости».

По его словам, летом на Украине ожидается дефляция цен на продукты питания, однако осенью цены вырастут на 10−15%, причем в декабре рост будет еще больше — на 20−30%.

Отмечается, что если в 2017 году был резкий скачок цен на продукты, то в 2018 году ожидается плавное увеличение цен.

Напомним, по словам директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, доходы населения более двух лет подряд падают, несмотря на рост ВВП страны.

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