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На Украине ожидается рост цен на продукты

Экономика

Зимой увеличение цен будет больше, чем осенью

На Украине ожидается рост цен на продукты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Все будет хорошо, но не всем

Киев, 6 августа 2018, 09:21 — REGNUM  На 10−15% подорожают овощи осенью на Украине, заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 6 августа «Украинские новости».

По его словам, летом на Украине ожидается дефляция цен на продукты питания, однако осенью цены вырастут на 10−15%, причем в декабре рост будет еще больше — на 20−30%.

Отмечается, что если в 2017 году был резкий скачок цен на продукты, то в 2018 году ожидается плавное увеличение цен.

Напомним, по словам директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, доходы населения более двух лет подряд падают, несмотря на рост ВВП страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт об «успехах» экономики Украины: Реальные доходы людей только падают

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