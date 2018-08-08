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Министр экономики: Италия не покинет зону евро

Экономика

Джованни Триа предложил не смешивать евроскептицизм и возможный выход из зоны евро

Рим, 8 августа 2018, 16:54 — REGNUM  Некоторые представители нынешнего руководства Италии действительно являются «евроскептиками», но это не означает, что страна намерена покинуть зону евро, заявил в интервью Il Sole 24 Ore в среду, 8 августа, министр экономики Джованни Триа.

По его словам, «евроскептицизм» главы финансовой комиссии Сената Альберто Баньяи или главы бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги носит «академический» характер.

Официальная линия правительства состоит в том, чтобы даже не ставить вопрос о возможном выходе из зоны евро, и никакого «плана Б» не существует, сказал Триа.

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Экономика Евросоюза
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