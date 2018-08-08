Курский мясоперерабатывающий завод уличили в грязных делах

Курск, , 16:35 — REGNUM В Курской области работу ООО «Кшенское», занимающегося переработкой и производством продуктов животного происхождения, приостановили на 15 суток из-за нарушений. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям.

Проверка на предприятии прошла в июле 2018 года и выявила многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Например, в производственном помещении ООО «Кшенское», где производятся мясные полуфабрикаты, отсутствует емкость для сбора биологических отходов. Оставшиеся биологические ткани (мясо, кости, жир) без термической обработки сбрасывали в обычный контейнер для сбора твердых бытовых отходов. На прилегающей территории не было площадка для ТБО, на металлическом контейнере не оказалось крышки.

Инвентарь, оборудование, инструменты, используемые для сбора, хранения, транспортировки биологических отходов, на предприятии не дезинфицируются. На момент проверки не было документов о санитарной обработке и дезинфекции помещений. Также отсутствовали документы, подтверждающие вывоз и уничтожение биологических отходов — акты утилизации, заключения ветеринарного специалиста, ветеринарные сопроводительные документы на вывоз.

Специалисты Россельхознадзора пришли к выводу, что такое положение дел на предприятии может повлечь вспышки и распространение опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности, а материалы проверки были переданы в Советский районный суд Курской области, который вынес постановление об административном приостановлении деятельности ООО «Кшенское» сроком на 15 суток. Постановление уже вступило в законную силу.