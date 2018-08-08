Глава Ивановской области отчитался в Минстрое по ситуации с дольщиками

Иваново, , 15:45 — REGNUM Вопросы расселения граждан из аварийного жилья и решение проблем участников долевого строительства жилья обсуждались 8 августа на встрече главы Минстроя РФ Владимира Якушева и врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Об итогах встречи, состоявшейся в Москве, сообщила пресс-служба Ивановского облправительства.

На встрече также обсуждалась реализация в Ивановской области проектов создания комфортной городской среды, благоустройства малых городов и исторических поселений.

По данным пресс-службы, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Ивановской области запланировано благоустроить 117 дворовых территорий, 21 общественное пространство и два городских парка. Стоимость работ оценивается в 257,7 млн рублей — деньги выделены из федерального и регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Ивановская область испытывала сложности с реализацией программы расселения ветхого и аварийного жилья и периодически оказывалась в числе регионов-аутсайдеров. По данным на июль 2018 года не был сдан дом для переселенцев из аварийного жилья в Савино — дом строился еще в рамках федеральной программы расселения, на декабрь 2017-го его готовность составляла 60%.

Что касается ситуации с дольщиками, то, как отмечалось ранее на коллегии прокуратуры, за шесть месяцев в регионе по фактам нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилья 27 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Возбуждено два уголовных дела, в том числе по факту мошенничества со стороны со стороны застройщика.

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