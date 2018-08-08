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Законопроект об отмене «золотых пенсий» внесен в парламент Италии

Экономика

Сократив «золотые пенсии», правительство намерено увеличить минимальные до 780 евро

Рим, 8 августа 2018, 12:21 — REGNUM  Законопроект об отмене так называемых «золотых пенсий» внесен в парламент Италии, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 8 августа.

Документ внесли на рассмотрение представители обеих правящих партий страны — «Движения 5 звезд» и «Лиги».

Никто из граждан, получающих высокие пенсии не в результате уплаты взносов, а по другим причинам (к ним относятся прежде всего бывшие министры и депутаты), не будут получать более 4000 евро в месяц, отметил вице-премьер и глава «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Представитель «Лиги» Риккардо Молинари в свою очередь отметил, что закон «базируется на принципах солидарности и социальной справедливости и устраняет созданное в последние десятилетия вопиющее неравенство».

Высвобожденные средства будут направлены на повышение минимальных пенсий, которые должны будут составлять не менее 780 евро.

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Экономика Италии
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