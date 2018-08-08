Цены на нефть консолидируются

Москва, , 12:21 — REGNUM Цены на нефть остаются под давлением в позитивном смысле этого слова. Поскольку сокращение экспорта со стороны Ирана и снижение запасов сырой нефти в США, оказывают стабилизирующий эффект на нефтяное ценообразование, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Помимо санкций, нефтяной рынок фокусировался на рынке США, где Американский институт нефти заявил 7 августа, что запасы сырой нефти упали на 6 миллионов баррелей за неделю. На протяжении трех месяцев происходило сокращение поставок нефти со стороны Ирана на мировой рынок и такое снижение достигло порядка 8%. Поставки осуществлялись лишь в Индию и Китай», — пояснил эксперт.

За прошлый месяц в Китай поставки выросли до 800 тыс. баррелей в стуки, а в Индию поставки выросли на 400 тыс. баррелей в сутки. По сути, крупные участники рынка знают, что ограничения поставок со стороны Ирана особое давление не окажет на нефтяной рынок в целом, и цены на нефть данное положение уже отыграли.

«Сейчас будет наблюдать последствия всех тех шагов, которые уже были сделаны ранее. И в данный момент ценовой диапазон, в котором находятся цены на нефть, является приемлемым для всех участников рынка. Поэтому с учетом сохранение ситуации на нефтяном рынке в данный момент, нефть марки Brent будет находиться в диапазоне $72,40 — $76,20, с перспективами роста, ближе к верхней границе ценового канала. Для нефти марки WTI ценовой канал составит $66,70 — $70,75», — считает Гасанов.

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