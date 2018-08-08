Товарооборот между РФ и Китаем достиг $58,35 млрд

Пекин, , 11:05 — REGNUM За семь месяцев 2018 года экспорта из Китая в Россию увеличился на 16,6% и составил $26,9 млрд. Нарастила объёмы импорта в Поднебесную своих товаров и услуг и Россия. Этот показатель за январь — июль вырос на 34,9% и достиг$31,45 млрд. Такие данные приводятся в докладе Главного таможенного управления КНР.

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В целом же товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев 2018 года увеличился на 25,8% в годовом выражении и достиг $58,35 млрд. Только в июле этот показатель составил $9,13 млрд, пишет ТАСС. Для сравнения: в 2017 году торговый оборот межу двумя станами вырос на 20,8% в годовом выражении — до $84,07 млрд. Годом ранее также был зафиксирован рост, но всего на 2,2% (до $69,52 млрд).

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первые четыре месяца 2018 года товарооборот между КНР и РФ увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $31,2 млрд. при этом, согласно прогнозам, по итогам года он может превысить $100 млрд. За это время экспорта из Китая в РФ вырос на 21%, Россия с января по апрель экспортировала в Китай 12,4 млн тонн нефти, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Экспорт российской сельхозпродукции в Китай за первые четыре месяца 2018 года вырос на 35,3%.

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