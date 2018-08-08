Агрокомпания из структур «Татнефти» признана несостоятельной

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, , 05:30 — REGNUM Агропромышленную компанию из структур «Татнефти» признали банкротом, в отношении неё ввели конкурсное производство — этап, когда полномочия прежней администрации прекращаются. ООО «Татагро» к моменту вынесения решения судом задолжало своим кредиторам, среди которых отметился и обанкроченный «Татфондбанк», более 1,21 млрд рублей. Арбитражный суд РТ признал ООО банкротом 7 августа 2018 года, но решение пока не изготовлено и не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, участниками «Татагро», созданной восемь лет назад в Сабинском районе, уже более 18 лет управляемом братом главы республики Раисом Миннихановым, являются ООО «Татнефть-транс» и гендиректор Марат Насибуллин. Уставный капитал «Татагро» составляет 302 млн рублей. Иск с требованием признать агропромышленную компанию банкротом был подан ПАО «Сбербанк России» в середине октября 2017 года. Позднее к кредиторам присоединились правительственная «Татагролизинг» и банкрот «Татфондбанк». С конца ноября 2017 года ООО находилось под наблюдением, но восстановить его финансовое состояние не смогли, и 7 августа 2018 года суд вынес решение — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

Решение о переходе к следующему этапу несостоятельности приняли кредиторы на последнем собрании, хотя ТФБ и пытался через обеспечительные меры запретить его проведения, мотивируя тем, что ещё не все его претензии рассмотрены. Суд ходатайство отклонил и собрание состоялось. Задолженность ООО, включённая в реестр к тому моменту, превышала 1,21 млрд рублей.

Читайте также: «Татагро» не спасли: агрофирма структур «Татнефти» перейдёт к банкротству

В мае 2018 года временный управляющий ООО Алмаз Сабитов пытался оспорить одну из сделок, которая составляет почти треть долгов агрокомпании. Речь шла о договоре уступки прав требования, который ООО в середине января 2017 года подписало с «Татагролизинг». Сумма договора превышала 409,953 млн рублей. В исковом заявлении управляющий называл уступаемые права неликвидными и предположил, что «реальной целью заключения данного договора является искусственное создание задолженности в целях участия в распределении конкурсной массы». Суд отказал в признании сделки недействительной и «Татагролизинг» в середине июля 2018 года вошло в состав кредиторов с суммой претензий 332,1 млн рублей.