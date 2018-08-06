«Татагро» не спасли: агрофирма структур «Татнефти» перейдёт к банкротству

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, , 05:42 — REGNUM Кредиторы «дочки» «Татнефть-Транс» — компании «Татагро» из Сабинского района Татарии — приняли решение перейти от наблюдения к банкротству и обратиться с ходатайством в Арбитражный суд РТ о переходе к конкурсному производству. На момент собрания сумма претензий к ООО «Татагро» превышала 1,121 млрд рублей, среди кредиторов были ПАО «Сбербанк», банкрот «Татфондбанк», компания «Татагролизинг», созданная из государственной унитарной компании. ТФБ пытался запретить проведение первого собрания кредиторов, но суд отклонил претензии и собрание состоялось. Ходатайство о переходе к банкротству пока в суд не поступило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Татагро» было создано в июле 2010 года для выращивания однолетних культур в Сабинском районе Татарии. Его уставный капитал — 302 млн рублей. Владельцы — ООО «Татнефть-транс» и Марат Насибуллин. Последний также является генеральным директором.

С иском о банкротстве ООО 19 октября 2017 года обратилось ПАО «Сбербанк». В ноябре к банку присоединилась налоговая служба с претензиями на 25 923 951,95 рубля и агрофирма из Татарии с небольшой суммой. 23 ноября 2017 года в отношении компании ввели наблюдение. В определении суда уточнялось, что претензии «Сбербанка» основаны на удовлетворённом иске к ЗАО «Промышленная лизинговая компания» и ООО «Татагро» о взыскании в солидарном порядке 85 728 571 рубля 55 копеек — задолженности по кредитному договору от 2012 года и неустойке, а также обращении взыскания на заложенное имущество. Кредит ЗАО получило «для финансирования инвестиционного проекта «Приобретение ЗАО «Промышленная лизинговая компания» автопоездов VOLVO с целью последующей передачи в лизинг ООО «Татагро». Временным управляющим назначили Алмаза Сабитова.

За это время среди кредиторов появились АО «Татагролизинг», ПАО «Татфондбанк». 13 февраля 2018 года суд включил ТФБ в состав третьей очереди реестра с суммой 200 млн рублей долга, более 25,15 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 2,149 млн рублей неустойки.

В марте 2018 года по ходатайству «Татагролизинг» компании «Татагро» запретили проводить первое собрание кредиторов — пока не будут рассмотрены притязания заявителя. В середине июля 2018 года требования были удовлетворены, и компания вошла в реестр кредиторов с суммой претензий свыше 332,133 млн рублей долга и 26,042 млн рублей процентов по векселю. Обеспечительные меры отменили, наложить аналогичные ограничения пытался ТФБ, но суд отклонил ходатайство, и 3 августа 2018 года прошло первое собрание кредиторов ООО «Татагро». К тому моменту в реестр были включены требования АО «Татагролизинг», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Татфондбанк», ООО «Татнефть-АЗС Центр», Федеральной налоговой службы России на общую сумму свыше 1,121 млрд рублей.

На собрании были приняты решения — «об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО «Татагро» несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства», и избрании кандидатуры Валерия Крапивина, члена Союза СРО АУ «Северо-Запада», для утверждения в качестве конкурсного управляющего ООО «Татагро».

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