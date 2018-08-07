Япония и Узбекистан договорились развивать экономическое сотрудничество

Ташкент, , 19:07 — REGNUM В рамках узбекско-японского бизнес-форума стороны договорились развивать сотрудничество между странами, сообщает 7 августа издание Kun.uz.

Мероприятие было организовано государственным комитетом Узбекистана по инвестициям совместно с фондом «Шелковый путь Япония — Узбекистан».

В рамках мероприятия стороны обсудили вопросы развития туризма, опыт строительства муниципальных учреждений японскими застройщиками и внедрение спортивной медицины Японии в рамках улучшения системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Ташкенте состоялась встреча председателя правления АО «Узбекнефтегаза» Баходира Сидикова с советником компании Marubeni Corporation Мамору Секияма. Японская сторона выразила заинтересованность в поставках оборудования на газохимические комплексы узбекской компании.

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