Расстояние от школы до спиртного: Минпромторг узаконит сложившуюся практику

Москва, , 11:42 — REGNUM Сокращение до 20−50 метров «радиуса трезвости», то есть минимального расстояния от образовательных и социальных учреждений до магазинов с алкоголем, не является инициативой Министерства промышленности и торговли — ведомство намерено лишь узаконить ту практику, что уже сложилась в регионах, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 августа, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее «Известия» сообщили, что правительство России может смягчить действие закона, ограничивающего продажу спиртных напитков вблизи школ, детсадов, больниц и социальных учреждений: проект поправок, подготовленный в Минпромторге, предполагает сокращение расстояния с 300 до 20−50 метров.

Шесть лет назад министерство промышленности и торговли пыталось самостоятельно определить, каким должно быть расстояние. Но в итоге вопрос был отдан на откуп регионам.

Так вот, в подавляющем большинстве регионов страны как раз и установлены «радиусы» в 20−50 метров. 300 метров есть только в Якутии, да и то не везде. В некоторых регионах минимальное расстояние составляет и вовсе 10 метров.

Участники рынка не считают это ограничение разумным. Во-первых, если сегодня в двадцати метрах от давно работающего магазина вдруг откроется тот или иной социальный объект, то магазину после окончания срока лицензии придется уходить.

Во-вторых, расстояния. Когда-то в Нижнем Новгороде хотели сделать 100-метровый радиус. Сели с картой города и линейкой и выяснили, что если сделать такой радиус, то в городе останется только одно место, где можно будет продавать алкоголь: кладбище.

В-третьих, с чего вообще решили, что 40 метров — это безопаснее, чем 60? Я тоже не хочу, чтобы мои внуки видели нетрезвых граждан у магазинов. Но разве это вопрос к магазинам? Разве дело в расстоянии до него? Это вопрос к правоохранительным органам.