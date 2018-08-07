Жители Шанхая стали самыми богатыми «транжирами» во всем Китае

Шанхай, Китай, , 09:31 — REGNUM Жители Шанхая больше всех в Китае заработали и потратили денег за первую половину 2018 года, сообщает 7 августа Государственное бюро статистики, передает газета China Daily.

Располагаемый доход на душу населения в Шанхае составил 32 612 юаней, в то время, как потребление на душу населения в рамках домохозяйств составило 21 321 юаней. Среднее потребление по стране на душу населения в рамках домохозяйств составило 9609 юаней, что на 6,7% выше, чем за тот же период в 2017 году.

Отмечается, этот показатель в Шанхае, Пекине, Чжэцзяне, Тяньцзине, Гуандуне, Цзянсу, Фуцзяне, Ляонине, Хубэе и Внутренней Монголии в среднем выше, чем по стране. При чем, траты на спорт и физическую активность выросли на 39,3%, на здравоохранение — на 24,6%, на проживание в отелях — на 37,8% и на транспорт — на 22,8%.