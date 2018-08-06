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Halliburton: пора стать частью позитивных изменений в Узбекистане

Экономика

Стороны планируют развивать совместные международные проекты

Ташкент, 6 августа 2018, 17:30 — REGNUM  Американская компания Halliburton откроет постоянный офис в Узбекистане и продолжит работу по определению схемы сотрудничества для увеличения добычи нефти, сообщает 6 августа издание «Подробно.uz».

В Ташкенте состоялись переговоры между заместителем главы правительства Узбекистана, председателем правления «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым и президентом Halliburton Джо Рейни. Глава американской компании сказал, что пришло время стать частью позитивных изменений в республике.

Во время перегаров стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая рассмотрит возможность совместного участия в международных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа представители «Узбекнефтегаза» и ЕБРР обсудили возможность финансирования программы перевооружения, модернизации и развития газотранспортной сети Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕБРР поможет Узбекистану развить газотранспортную сеть

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Экономика Узбекистана
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