Путин поддержал просьбу главы Новосибирской области на 500 млн рублей

Новосибирск, , 16:36 — REGNUM Новосибирская область получит на ремонт и реконструкцию ряда социальных объектов полмиллиарда рублей из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В июле временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении дополнительных средств для решения первоочередных социальных задач.

«Глава государства поддержал эту просьбу и правительством РФ доведена до нас информация о выделении дополнительно бюджету Новосибирской области 500 млн рублей», — сообщил на оперативном совещании сегодня, 6 августа, глава региона.

Средства будут направлены в первую очередь на реконструкцию Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и школы №51 в Новосибирске. Андрей Травников дал поручение врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы для доведения средств в бюджет области. Региональные ведомства — министерство образования, министерство здравоохранения, министерство строительства и департамент физической культуры и спорта в течение недели должны провести всю необходимую подготовку к началу работ на тех объектах, которые были заявлены в письме на имя президента страны.

В больнице неотложной помощи, помещения которой подлежат капитальному ремонту, Андрей Травников побывал 16 июля, после чего заявил, что вопрос финансирования всех запланированных работ необходимо решить в ближайшее время. В этот же день он провёл заседание, на котором обсуждалась реконструкция школы №51 в микрорайоне «Стрижи». Глава области поддержал проект обновления школы, подчеркнув, что приложит все усилия, чтобы этот объект получил необходимое финансирование уже в 2018 году.

Новосибирские власти уверены, что благодаря реализации проекта реконструкции Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи будут значительно улучшены условия пребывания детей в травмпункте, который, согласно плану, переместят в более просторное и уютное помещение. Планируется отремонтировать и кабинеты неврологического консультативного и психоневрологического отделений больницы, расположенные на улице Трудовой, 3 и Союза Молодёжи, 8. В новых помещениях появится и новое оборудование. Напрмер, в рентгенкабинете и кабинете поликлинической службы. Для проведения диагностики будет приобретён аппарат магнитно-резонансной томографии. Более комфортные условия планируется создать как для маленьких пациентов, так и для специалистов медицинского учреждения. В рамках реализации проекта регион получит мощную базу для оказания помощи детям по широкому спектру направлений.

Что же касается единственной в микрорайоне «Стрижи» школы №51, то она была построена ещё в 1967 году. Школа рассчитана на одновременное обучение 575 детей, и в настоящее время оказалась перегруженной почти вдвое. Ранее за счёт внебюджетных средств, при содействии подрядчика было проведено проектирование реконструкции здания, с возведением пристройки площадью около 7 тыс. квадратных метров. Проект готов и прошёл все необходимые экспертизы. Пристройка к школе будет состоять из двух зданий, расположенных в торцах школьного корпуса. В первом планируется разместить начальную школу на 525 человек, во втором — актовый зал и библиотеку. Общее число учеников должно возрасти до 1 100 человек. Это позволит организовать обучение детей в одну смену уже в 2019 году. Проект позволяет вести строительство без остановки учебного процесса.